محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة جميع مخالفات المباني والتعديات على الأراضي

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة للتعديات والبناء المخالف على الرقعة الزراعية، مع ضرورة استمرار حملات الإزالة وحصر المخالفات.

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة المباني المخالفة

وكشف بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، أن المحافظ يتابع وعن كسب استمرار حملات الإزالة بالبناء المخالف علي الرقعة الزراعية في المحافظة علي مدار اليوم، والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا الصدد، حيث تستمر عمليات الإزالة للمباني في كفر الشيخ، والتعديات على المساحات المنزرعة في الإقليم، والتي من شأنها تؤثر علي الناتج القومي للمحاصيل الزراعية المتنوعة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تصدي رؤساء المدن في كفر الشيخ، والوحدات المحلية، لإزالة المباني المخالفة علي الرقعة الزراعية من المهد، وتكثيف حملات المرور على الحقول بهدف منع أي حالات تعدي جديدة قد تحدث من قبل بعض المواطنين، مشيرا أنه يتم مصادرة معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في هذا الصدد.