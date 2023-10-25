محافظ كفر الشيخ يزور المسجد الإبراهيمي تزامنا مع الاحتفال بذكرى مولد الدسوقي

زارَ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المسجد الإبراهيمي، وتفقد الخدمات بالميدان، بالتزامن مع توافد آلاف المواطنين من أبناء كفرالشيخ ومحافظات الجمهورية، والوفود العربية، للاحتفال بذكرى المولد الإبراهيمي بمدينة دسوق، وذلك بحضور اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، والوقوف على الاستعدادات التى قامت بها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، واستقبال الزائرين للاحتفال بالليلة الختامية للمولد الدسوقى، دعماً للسياحة الدينية.

ساحة الميدان الإبراهيمي

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبة، ساحة الميدان الإبراهيمي، الاستعدادات والخدمات لاستقبال ضيوف المدينة من محافظات الجمهورية وبمشاركة وفود من الدول العربية لزيارة مدينة دسوق في ذكرى الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات الأمنية وتأمين مداخل ومخارج دسوق، وكاميرات المراقبة المتواجدة بجميع أماكن التجمعات لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي والبوابات الأمنية الموجودة على مداخل الميدان وأبواب المسجد، كما تفقد سيارات الإسعاف الموجودة بساحة المسجد الإبراهيمي واطمأن على جاهزيتها بالأطباء والتجهيزات الطبية المختلفة.

يذكر أن مدينة دسوق استقبلت المترددين على مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، الجمعة الماضية 20 أكتوبر، الذي يستمر وسط إجراءات أمنية لتأمين الزوار خلال فترة الاحتفال بالمولد، حتى 27 أكتوبر وتقام الليلة الختامية غدًا الخميس 26 أكتوبر الجاري.