ختام الدورة الخامسة لبرنامج "تأهيل القيادات" بجامعة الزقازيق 

شهد د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات ختام الدورة الخامسة من البرنامج التدريبى الموحد «تأهيل القيادات الجامعية»، والذى عقد خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2023 ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .

برنامج تأهيل القيادات بجامعة الزقازيق

حاضر خلال اليوم الأول من الدورة د.ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق ، والذي تناول علي مدار جلستين متتاليتين الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية.

دور القيادات الجامعية في الاعتماد والجودة

بينما حاضر في اليوم التالي د.سيد أبو هاشم وكيل كلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ، والذي تناول في جلسته نظم الإمتحانات والقياس والتقويم ، وفي الجلسه الثانية تناولت د. مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة دور القيادات في الاعتماد والجودة ، بينما قدم جلستى اليوم الختامى د. هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، حيث تناول الجوانب المالية والإدارية في الأعمال الجامعية بما يخص رؤساء الأقسام والسادة وكلاء الكليات.

جدير بالذكر أنه فى ختام فعاليات الحفل قام د.إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة المشاركين بالبرنامج التدريبى وعددهم 23 من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المرشحين من مختلف الكليات.