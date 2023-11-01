الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من ملفات العمل الحكومى فى المجالين الاقتصادى والتنموى.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء فى إطار متابعة الرئيس السيسى للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والدخل القومى.

من جهة أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2023، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. وأكد رئيس الوزراء مواصلة الدور المهم الذى تقوم به اللجنة فى التعامل مع الاستغاثات فى المجال الطبى، والقيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح التقرير أنه تمت الاستجابة لنحو 1127 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، كان منها قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، وعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.