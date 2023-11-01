رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين

كتب:

محمد أبو عمرة
09:51 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع «مدبولي» وعدد من الوزراء

الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع «مدبولي» وعدد من الوزراء

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من ملفات العمل الحكومى فى المجالين الاقتصادى والتنموى.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء فى إطار متابعة الرئيس السيسى للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والدخل القومى.

من جهة أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2023، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. وأكد رئيس الوزراء مواصلة الدور المهم الذى تقوم به اللجنة فى التعامل مع الاستغاثات فى المجال الطبى، والقيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح التقرير أنه تمت الاستجابة لنحو 1127 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، كان منها قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، وعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

اقرأ المزيد:

متحدث «الصحة»: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم لمصابي غزة

الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية

السفير الروسي بالقاهرة: بوتين دائم التواصل مع الرئيس السيسي عن أوضاع غزة

مدبولي: الحكومة مستمرة في العمل على تطوير المناطق غير المخططة

«مدبولي»: نعمل على تعزيز وجود القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

«مدبولي» لشيوخ وأهالي قرية الجورة: «لن نتخلى عن متر واحد من أرض سيناء»

مدبولي يلتقي وزير الاستثمار الإماراتي لبحث عدد من المشروعات في مصر

«حماة الوطن» بمطروح: زيارة مدبولي لسيناء رسالة قوية بمكانتها في قلوب المصريين

مدبولي يطالب أهالي سيناء بعدم الالتفات للشائعات: دوركم مهم في التنمية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.