«صحة بورسعيد» تتسلم سيارة مجهزة للحفاظ على التطعيمات والأمصال

تسلمت مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد اليوم، سيارة حديثة لنقل التطعيمات والأمصال، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، على الحفاظ على سلسلة التبريد لنقل التطعيمات والأمصال بشكل سليم.

السيارة مجهزة لضمان سلامة الأمصال

وأعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قطاع الطب الوقائي، سلم مديرية الشؤون الصحية اليوم، سيارة ثلاجة مجهزة على أعلى مستوى لضمان سلامة نقل الأمصال والطعوم.

وصرح وكيل مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، أنّ المديرية تحرص على نشر جميع جداول مواعيد التطعيمات الروتينية بالمراكز والوحدات بالمحافظة، وذلك تيسيرًا على المواطنين خاصة أولياء الأمور، لمعرفة جميع مواعيد تقديم خدمة التطعيم بالمنشآت الصحية.

من جانب آخر، أوضح وكيل الصحة ببورسعيد أنّ فريق الدعم الفني بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نفذ زيارات ميدانية لمركز الأسنان التخصصي التابع لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد

تطبيق معايير الجودة

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي انطلاقا من دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في تنمية قدرات المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي والمطلوب، والتقييم الذاتي لهذه المنشآت من خلال استخدام أدوات هذا التقييم بشكل فعال وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة.

وقد تم المرور داخل جميع أنحاء المنشأة، لرفع قدرة العاملين بها على تحديد أوجه عدم التطابق بين الأداء الفعلى والمطلوب لتطبيق المعايير بشكل صحيح.