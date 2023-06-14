رئيس الطب الوقائي بالصحة: نحرص على تقديم خدمات طبية جيدة بالمستشفيات

أجرى الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة، في إطار جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة القطاع الصحي.

المرور على جميع المستشفيات الحكومية في نطاق محافظة كفر الشيخ

وقام مساعد الوزير، والوفد المرافق له، بالمرور على جميع المستشفيات الحكومية في نطاق محافظة كفر الشيخ، وبعض المستشفيات الخاصة، كما قام بالمرور على وحدات الرعاية الأساسية.

وفي سياق متصل، عقد مساعد وزير الصحة، اجتماعاً مع مديري المستشفيات ومديري إدارات الديوان ذات الصلة، كما حضر الاجتماع كلاً الدكتورة إلهام محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

عقد اجتماع مع لمناقشة الملاحظات التي عثر عليها فريق مرور الوزارة

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الملاحظات التي وجدها فريق المرور المرافق لمساعد الوزير، وطرق تلافيها مستقبلاً، كما عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية ورؤساء أقسام الطب الوقائي بها، في حضور مديري إدارات الديوان ذات الصلة، لمناقشة الملاحظات التي عثر عليها فريق مرور الوزارة وطرق تلافيها مستقبلاً.

وشدّد مساعد وزير الصحة، على ضرورة تقديم خدمة طبية جيدة وآمنة للمريض المصري في جميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

تطوير القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ يشهد اهتماماً من حيث إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات ومنها مستشفى بيلا المركزي، ومستشفي الرياض المركزي، ومستشفي الحامول المركزي، ومستشفي مطوبس المركزي، ومستشفى الأورام، ومستشفيات مجمع الصدر والتي تعمل الدولة جاهدة لتطويرها وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي بالمحافظة.