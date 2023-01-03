عمرو قنديل مساعدا لوزير الصحة لشؤون الطب الوقائي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور عمرو قنديل، مساعدا للوزير لشؤون الطب الوقائي، مع الإشراف على قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة.

معلومات عن عمرو قنديل

يذكر أن الدكتور عمرو قنديل، كان يشغل منصب رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة، ونشر 55 ورقة علمية عن موضوعات متنوعة في مجال الصحة العامة في العديد من المجلات الدولية.

كما شارك الدكتور عمرو قنديل في إعداد العديد من خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح ومن أهمها خطة الاستعداد والاستجابة للإنفلونزا وجائحة كوفيد-19، وكان عضوًا في العديد من اللجان الاستشارية ولجان المراجعة الوطنية والدولية، ومنها لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية في الفترة من 2010-2011 واللجنة الاستشارية لإطار التأهب للإنفلونزا الجائحة من 2012-2015.