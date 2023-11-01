ياسر رشدي يكتب: إرادة وكفاءة

لسنوات طويلة كنا نحلم حقيقة بقناة إخبارية مصرية تقف فى مضمار المنافسة مع كبرى القنوات العربية والإقليمية وتكون صوتاً لمصر، وكنت أسأل نفسى بحكم العمل فى أكثر من محطة عربية هل هذا الأمر صعب؟! وسريعاً ما كانت تأتى الإجابة.. بالطبع (لا) ليس أمراً صعباً، إذ كان الكادر البشرى المصرى موجوداً ومؤهلاً على الدوام فى مجال الإعلام وكانت لمصر الريادة فى هذا المجال، فماذا ينقصنا؟

ظنى فقط أن ما كان ينقصنا هو الإرادة وحين تحققت وخلصت النوايا كانت «القاهرة الإخبارية»، التى وُلدت رغم كل الظروف قوية عفية وضعت نفسها بقيادتها وشبابها وخبراتها المختلفة على خريطة الأخبار عربياً وإقليمياً، مضى عام على عمر هذا الوليد العملاق وما تحقق فيه كثير ولكن ما لم يتحقق أكثر وبحساب الأيام والسنين فقد أنجزنا الكثير ولكن ما تبقى أكثر، وتبقى القاهرة دوماً عاصمة الخبر.