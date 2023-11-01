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«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 16 جنديا في المواجهات

كتب:

شريف سليمان
06:53 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 16 جنديا في المواجهات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، ويستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

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