بسنت أكرم تكتب: مهنية وموضوعية «أهل العزم»

كما تعودت أن أترك جزءا مني في كل شيء أقوم به، ليأتي حلم حياتي مندمجا القاهرة الإخبارية، وكيف امتزجت أجزاء منى في كل تغطية وحدث ونشرة، تعلمت وأتعلم وسأتعلم من هذا المكان الذى جئته محملة بخيبات، ليستغل طاقتي وقدرتي ويساعدني على اكتشاف ذاتي ومهنيتي من خلال بيئة عمل آمنة غير تقليدية، أعمل فيها بحب ولا أندم على ترك أجزاء منى في كل عمل أقوم به فيها.

وفى عيدها الأول نجحت القاهرة بعد مجهود متواصل في خلق مكان لها وسط الإعلام الإقليمي والدولي، وهذا لم يكن وليد اللحظة بل بعد أشهر من جهد متواصل وتكاتف كل فرد الدافع كي لا تبخل ًفى مؤسسة تعطيك دائما عليها بكل دقيقة ومجهود يمكن أن تقدمه لها في ظل أحداث متسارعة لم تتوقف طيلة عام.

والقاهرة هي الأخرى لم تتوقف عن تقديم صورة مهنية دقيقة صادقة تعكس الصورة كاملة بكل وعى وموضوعية.