كمال ماضي يكتب: «أهل العزم»

وكأن القدرَ أَبَى أن تُكمِلَ «القاهرةُ الإخبارية» عامَها الأول، إلا وقد جَبرَها اللهُ جبراً عظيماً.. بتغطيةٍ أشاد بها القاصى والدانى لأحداث «غزة»، مؤكدةً أن المعدنَ النفيسَ يَظهرُ وقتَ الشدائد.

معدنٌ حاول البعضُ نثرَ التراب عليه، ذَرّ الرماد فى الأعين بحملاتِ تشكيكٍ وتنظيرٍ شُنَّت بُعَيد دقائق من إطلاق القناةِ الوليدة.. لكنها صبرت، تمسكت بمضمارها، ولسانُ حالِها يقول: «من لا يحتملُ الصعاب، يُؤثرُ الانسحاب.

وأنا لن أنسحبَ قط من جبهةِ الكلمة، حتى أكون صوتاً يُسمع، ومنبراً للخبرِ يُحترم «حتى لو كان خبراً شائكاً».. سأرصده، لن أرتجفَ أو أغضَّ الطرفَ عنه.. سأخوضُ غماره وأحترمُ حقَّ المشاهدِ فى المعرفة.. وبيدى لا بيد عمرو، كى أقطعَ طريقاً على صناعةِ كذبٍ تتربص لتشيع البلبلة.

«القاهرة الإخبارية» بعونِ الله وقبل اكتمالِ عامِها الأول، عبرت الامتحانَ الأصعبَ باقتناصها شاشاتِ المقاهى الشعبية من مخالب القنوات الرياضية، سحبت بُساطاً لم يكن من السهل سحبه.. حازت على ثقةِ تلك الشاشات، وهى التى لا تعرفُ أبداً المجاملة.

تحيةً لكل فردٍ ساهمَ فى البناء، ولمن يصحح المسارات، لمن يعمل دونَ كللٍ أو ملل، لمن يخاطر بحياته، ومن يسهر، ومن يُتقن عملَه، وكثيرُ ما زال أمامكم.. فعلى قَدرِ أهلِ العَزمِ تأتى العَزائِمُ.