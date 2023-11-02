دار الكتب في طنطا.. عمرها 110 أعوام وتضم أكثر من 50 ألف مجلد

دار الكتب في طنطا، يرجع تاريخها إلى أكثر من 110 أعوام، إذ جرى إنشاؤها في عهد محب باشا مدير الغربية عام 1913، وتضم مجموعة قيمة من الكتب والدوريات التي تتصف بالندرة، يبلغ عددها نحو 50 ألف كتاب ومجلد.

مراحل تطوير دار الكتب

قالت نيفين زايد مدير دار الكتب بطنطا، في حديثها لـ«الوطن»، إنّ دار الكتب بطنطا جرى نقلها أكثر من مرة حتى عام 1966، وتولى صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالاشتراك مع الهيئة العامة القصور الثقافة، إعادة تطوير وتجديد الدار بالكامل، ونقل محتوياتها مؤقتًا إلى الصالة الملحقة بقصر ثقافة طنطا، وبعد الانتهاء من عمليات التطوير، أفتتحت الدار للجمهور عام 1999.

كتب ومجلدات نادرة

وأشارت إلى أنّ دار الكتب، تضم 3 قاعات هي «الاطلاع، الدوريات، المراجع»، وتضم مجموعة قيمة من الكتب والدوريات التي تتصف بالندرة منها على سبيل المثال: «كتاب القانون في الطب لابن سينا (طبعة روما 1593م)، كتاب وصف مصر من إعداد علماء الحملة الفرنسية (الطبعة الملكية 1821م)»، ويبلغ عدد الكتب والمجلدات نحو 50 ألف كتاب ومجلد.

وتضم الدار قاعة للدوريات القديمة، وهي زاخرة بأعداد متكاملة من أقوى الدوريات الثقافية والعلمية والأدبية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بلغ رصيدها 1616 مجلدًا.