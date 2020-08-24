محافظ الغربية يوجه باستمرار التعقيم ضد "كورونا".. وإغلاق دار الكتب بطنطا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل مع روؤساء الأحياء والمدن باستكمال حملات التطهير والتعقيم للوقاية من إخطار تفشي فيروس كورونا حفاظا على ارواح المواطنين داخل مؤسسات الحكومية وإلزام مواطنين بارتداء الكمامات والماسكات الطبية.

كما وجه أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى تعليماته بإغلاق دار الكتب بمدينة طنطا لمدة أسبوعين.

جاء ذلك عقب إصابة موظف بالدار بفيروس كورونا.

وأعلن محمد شفيق، مدير عام فرع ثقافة الغربية، أن القرار الصادر بغلق الدار بهدف إجراء تعقيم شامل بكافة المكاتب والمكتبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم المكان.

واشار إلى أن أحد الموظفين كان قد ظهرت عليه أعراض كورونا وعندما توجه لإجراء التحليل اللازم تبين إيجابيته وتم اتخاذ إجراءات عزله للعلاج.

كما نبه على كافة العاملين بسرعة عمل التحاليل لكشف مدى انتقال العدوى اليهم من عدمه خاصة أن الموظف قد خالط العديد من الموظفين زملائه قبل معرفة إصابته بالفيروس ولهذا صدر قرار بإغلاق الدار لحين الانتهاء من تعقيمه تماما.