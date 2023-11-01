رغدة منير تكتب: أول شمعة

تطفئ «القاهرة الإخبارية» شمعتها الأولى ونقولها بكل فخر: «هنا القاهرة، عاصمة الخبر».

عام لم يمر سهلاً على المنطقة العربية والعالم، خضنا فيه -نحن العاملين- بـ«القاهرة الإخبارية» تحديات ورهانات، نزعم أنا ربحناها، واستطعنا إيصال صوت مصر الحر للعالم فى خضم أحداث متسارعة، قدر مصر فيها أن تكون حاضرة بساستها ورموزها وصوتها «القاهرة الإخبارية».

ويحسب لصانع القرار المصرى الخروج بهذه القناة إلى النور وإدراكه الحاجة الملحة لوجود قناة إخبارية تحاكى العالمية، تعكس الرؤية المصرية الموضوعية والموثوق فيها تماماً كمواقفها السياسية.

كنا على قدر الحدث فى أوكرانيا، تركيا، السودان، المغرب، ليبيا والآن فى غزة، وسنبقى نؤدى عملنا بفخر ما بقيت القاهرة وقناتها الإخبارية.