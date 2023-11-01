مراسلو «القاهرة الإخبارية».. فرق محترفة تجوب العالم

خلية نحل وفرق احترافية تعمل على مدار الساعة لنقل مستجدات الأحداث حول العالم، حيث عمل مراسلو قناة «القاهرة الإخبارية» خلال العام الأول لهم على نقل المستجدات الدولية بكل مصداقية وبمنتهى المهنية والاحتراف، حتى بات اسم «القاهرة» يتردد في كل أنحاء العالم، ووصلت إلى أنها أصبحت مصدراً لوكالات الأنباء العالمية وكبرى الصحف والمواقع الإخبارية.

«القاهرة الإخبارية»، منذ انطلاقها فى أكتوبر 2022، حققت تغطية متميزة للأزمات العالمية، وكُتب تميزها فى سماء الإعلام الدولى، وأثبت مراسلوها قدرتهم على الإبداع أمام الكاميرات فى مختلف الميادين.

لم تمر الأزمة الفلسطينية على «القاهرة الإخبارية» مروراً عابراً، حيث صارت «الإخبارية» منصة إعلامية لنقل صوت الشعب الفلسطينى للعالم، عبر مراسلة القاهرة فى فلسطين «منى عوكل»، التى أصبحت أيقونة للإنسانية، تنقل الأحداث بمشاعرها قبل لسانها وتتصدر مواجهة العدو الإسرائيلى بسترتها الواقية من الرصاص.

تعيش «منى عوكل» وسط الحطام وأصوات القذائف والصواريخ، وسط النازحين فى القطاع لتنقل أصواتهم للعالم، وفى الوقت ذاته تبحث عن مكان آمن لطفلتيها متجاهلة مشاعر الخوف والضعف، إلا فيما يتعلق بأحبتها، وكلما تسمع «عوكل» صوت قصف جديد يتوقف بها الزمن حتى يحالفها الحظ للاتصال بأسرتها والاطمئنان عليهم، فى ظل تعطل شبكات الاتصال، لتعود إلى الحياة مرة أخرى.

مراسلة «غزة» اضطرت للعمل من مستشفى بعد غلق مقر القناة بسبب تصاعد القصف

وبعد إخلاء مكتب قناة القاهرة الإخبارية فى غزة، نتيجة الاستهداف، استقرت «عوكل» مع زملائها فى المستشفيات، تقضى ساعات طويلة بلا ماء للشرب ولا طعام إلا القليل، وتتشارك مع النازحين الأماكن القليلة، لتشهد على آلام المكلومين والمصابين وجثامين الشهداء، التى تحملها أمانات بعد اليأس، أن تكون صوتهم للعالم أجمع.

كذلك يوجد بشير جبر لتغطية الأحداث فى غزة، ودانا أبوشمسية فى القدس المحتلة.

بينما تعيش ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، فى أحداث مشابهة ترصد وتتابع العمليات منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، لتُطلعنا بين وقت وآخر على أعداد الشهداء والمصابين وتطورات الأوضاع فى الضفة الغربية.

وعلى الجانب الآخر يوجد فريق من مراسلى «القاهرة الإخبارية» فى محيط معبر رفح المصرية يرصدون ويتابعون دخول قوافل المساعدات الإنسانية منذ وصولها لمطار العريش وحتى خروجها من المعبر وصولاً إلى قطاع غزة، كما تابع الفريق جهود الدولة المصرية فى تسيلم وتسلم الرهينتين الإسرائيليتين فى مشهد عالمى يؤكد قدرة الدولة المصرية، بالإضافة لتغطية احترافية لمؤتمر أمين عام الأمم المتحدة من أمام معبر رفح.

وفى فرنسا يرصد خالد شقير تطورات الأوضاع من وقت لآخر منذ انطلاق موجة الاحتجاجات والإضرابات التى قامات بها النقابات والهيئات المعنية بالعمل فى ظل الاعتراض على مشروع قانون الرئيس ماكرون بشأن سن التقاعد، ومن لبنان ينقل أحمد سنجاب تطورات الأوضاع فى ظل القصف الإسرائيلى لمناطق بجنوب لبنان.

ولم تخلُ الأزمة السودانية منذ اشتعالها من وجود عدسة القاهرة الإخبارية التى نقلت بدورها صوت الشعب السودانى لمختلف بلاد العالم، ما كان له دور واضح فى تسريع تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لوقف إطلاق النار فى السودان، وكان محمد إبراهيم من الخرطوم وعثمان الجندى من أم درمان من أوائل المراسلين الدوليين الموجودين على الأراضى السودانية.

لم تغفل «الإخبارية» عن اليمن السعيد، حيث يوجد إياد الموسمى، مراسلها من عدن، وسط الأهالى ينقل ويرصد ويحلل التحركات الأممية والجهود الدولية فى الشارع اليمنى، وينقل بدوره مطالب اليمنيين ومشكلاتهم.