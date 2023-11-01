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رئيس الإمارات يوجّه باستضافة 1000 طفل فلسطيني للعلاج مع عائلاتهم

كتب:

عمرو حسني
11:07 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

وجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» اليوم الأربعاء.

اتصال بين وزير خارجية الإمارات ورئيس الصليب الأحمر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية اليوم مع ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تباحثا فيه حول أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن، إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.

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