رئيس الإمارات يوجّه باستضافة 1000 طفل فلسطيني للعلاج مع عائلاتهم

وجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» اليوم الأربعاء.

#عاجل_وام #رئيس_الدولة يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني في مستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم. pic.twitter.com/hs7noEuEGH — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 1, 2023

اتصال بين وزير خارجية الإمارات ورئيس الصليب الأحمر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية اليوم مع ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تباحثا فيه حول أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن، إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.