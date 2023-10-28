الإمارات تدين الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة وتطالب بهدنة إنسانية

أدانت دولة الإمارات العربية العمليات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معربةً عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية، والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ضرورة وقف إطلاق النار

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

المطالبة بهدنة إنسانية

وأكدت الخارجية الإماراتية على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية، ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.