أعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، بعد أن يتم اجتياز اختبارات القبول المقررة لمن تنطبق عليهم الشروط العامة، ليبحث الراغبين في الالتحاق به عن رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية فى إعلانها عن بدء التقديم لمعهد معاوني الأمن، ونوضح من خلال هذا التقرير، رابط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية، ومميزات الدراسة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، كالتالي:

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

ونوهت وزارة الداخلية بأنه من المقرر أن يبدأ التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ اختبارات القبول إعتباراً من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، ويمكن التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023

وعن المزايا التي يحصل عليها المتقدمون، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها تتضمن الآتي:

- تحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.

- يحق للطالب الاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

- الاستفادة من النظام العلاجي وفقاً للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

- يُمنح الأوائل المتفوقون جوائز مادية ومعنوية، فضلاً عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته، وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.