«الداخلية»: ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في الفيوم

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمين بدائرة مركز شرطة الشواشنة- لهما معلومات جنائية)، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.

جرى ضبط المتهمين داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة – 155 كيلوجراما من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.