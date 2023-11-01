«الداخلية»: ضبط ‏62 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 62 ألفا و278 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 11 ألفا و702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 462 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 1297 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 11 مخالفة دراجة نارية.

- 9 مخالفات موقف عشوائي.

- 7 مخالفات شروط التراخيص.