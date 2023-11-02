مصطفى عمار: مصر المبتدا في صناعة الخبر.. وإطلاق «القاهرة الإخبارية» خطوة جريئة

توجّه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، بالشكر إلى برنامج «مانشيت» لتسليطه الضوء على الملفات المهمة بالصحافة المصرية، في ظل عصر السوشيال ميديا والتركيز الشديد على متابعتها، ما قلل من متابعي الصحف، قائلاً: «لسه الصحافة شغاله وفيه ناس بتجتهد، وبتعمل ملفات، مع اختلاف لغة العصر في الوقت الحالي».

«عمار»: صحفيو الوطن من أشطر الناس اللي بيقدموا ملفات في الصحافة المصرية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»: «أتوجه بالشكر للزملاء بجريدة الوطن، فهم من أشطر الناس اللي بيقدموا ملفات في الصحافة المصرية، ومدرسة الوطن مميزة في إعداد الملفات الصحفية بشكل مختلف، والزميل سعيد حجازي مسميه الدبابة لسرعة إنجازه في عمل الملفات، وعامل ملف جميل بمناسبة مرور عام على القاهرة الإخبارية».

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن: «اختيارنا عنوان للملف، هنا القاهرة الإخبارية.. المبتدأ والخبر، كان عنوانا لمقالة للدكتور محمود خليل، ويلخص حال الإعلام المصري، فمصر كانت المبتدا في صناعة الإعلام، أي البداية، والوطن العربي عرف يعني إيه إعلام ويعني إيه صحافة وراديو.. من هنا القاهرة الإذاعة المصرية.. من الأهرام والأخبار المصرية.. فهنا كان مبتدأ الخبر، والمدرسة المصرية هي الأساس».

واستطرد «عمار»: «لا توجد قناة إقليمية عربية تم تأسيسها أو إطلاقها ولا زالت موجودة حتى وقتنا هذا، إلا من أطلقها مصريون وطاقم العمل للقناة بالكامل يكون مصري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحافة.. مصر كبيرة؛ ولكن ما كان يحزننا أننا ترنحنا قليلاً ما بعد 2011، ودفعنا ثمنا غاليا من غياب الدولة وتذبذبها، ولم يكن لدينا سوى قطاع الأخبار التابع للتلفزيون المصري صاحب الريادة الأولى والأخيرة».

«عمار»: إطلاق قناة القاهرة الإخبارية خطوة جريئة

واختتم: «ولكن لكل عصر مفرداته، فكان لابد لمصر أن تمتلك قناة عربية إقليمية مثل القنوات الأخرى التي تشكل وترسم وتخطط لمستقبل دول وزوال وقيام دول أخرى وانهيار أنظمة، فكانت الشركة المتحدة صاحبة خطوة جريئة لتقرر في وقت صعب وظرف اقتصادي حرج خلال العام الماضي إطلاق قناة القاهرة الإخبارية».