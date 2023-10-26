عالم أزهري: التعامل مع السوشيال ميديا له حساب أمام الله

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن التعامل مع السوشيال ميديا بكل ما فيه من لايكات وكومنتات ومشاركات ومنشورات له أثر بالغ وملحوظ على حياتنا اليومية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا شهوة يومية يطلق عليها اسم «التريند».

صناعة التريند لها شقان إيجابي

وأضاف «قابيل» خلال لقائه ببرنامج «البيت» مع الإعلامية مروة شتلة على قناة «الناس»، أن صناعة التريند لها شقان، بينهما الشق الإيجابي، واصفًا إياه بأنه «كأننا نقيد لمبة في منطقة مظلمة يستفيد منها الجميع»، وشق سلبي.

وتابع: «فكرة التعامل مع السوشيال ميديا دين وحساب أمام الله وثواب وعقاب وحسنات وسيئات، إذ أن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليتكلم بالكلمة»، حق، وممكن حد يسألني «يا شيخ، أنا مش بتكلم بلساني، أنا بكتب»، النهارده الأثر ولغة الواقع والعصر، ربنا بيقول في سورة الأنبياء «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم».

وأكمل «في ظل الأزمات اللى إحنا فيها وما تحياه الأمة من ظروف صعبة وشديدة، لابد من التركيز في كل كومنت ولايك وفي كل بوست وشير وفيديو، وكل شيء بتعملوه لأن الشائعة من الممكن أن تؤدي إلى كوارث».