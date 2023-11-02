«الصحفيين العمانيين»: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية مشرف

قال محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إنَّ ما يحدث من جرائم حرب للشعب الفلسطيني، يؤلم عمان حكومة وشعبا.

وأضاف «العريمي»، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أنَّ هناك محاولة من الغرب لتشوية الحقيقة، وأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضربت بكل القوانين الدولية عرض الحائط.

وتابع رئيس جمعية الصحفيين العمانية: «لا أحد يستطيع أن ينكر دور الإعلام المصري في نصرة أهل غزة»، مشيراً إلى أنَّ هناك مخططات تحاك تجاه الدول العربية، خاصة الدول المهمة.

«العريمي»: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية مشرف

ويرى «العريمي» أنَّ موقف الرئيس السيسي من فكرة تهجير الفلسطينيين، موضحاً أنّ مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي هدفها ضرب الوحدة العربية، ولذلك علينا التصدي للخطاب الإعلامي الموجه من الغرب.

وتابع،: «الاحتلال الإسرائيلي لا يريد فلسطينيا واحدا باقيا في غزة، ولا يعير المواثيق الدولية أي اهتمام، والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لقمم لكنه يتطلع إلى نتائج لها».

«العريمي»: الشعب الفلسطيني يحتاج إلى نتائج

وأكد أنَّ دول الخليج داعمة للأشقاء في فلسطين، والمرحلة الراهنة تتطلب أفعالا لنتائج اجتماع القمة العربية المقبلة، مشدداً على أنه لن يتحقق الأمن في المنطقة دون حل الدولتين.

وقال «العريمي»: «خطاب جوتيريش كان متوقعا لأنه متعاطف مع كل القضايا الإنسانية، وقمة القاهرة للسلام كانت مهمة بسبب مشاركة المجتمع الأوروبي والعربي».