مُلاك الشقق المغلقة يبحثون عن حل.. تحرك جديد بمساعدة الأحزاب

لا يزال الحديث عن ملف الإيجار القديم والشقق المغلقة حديث الساعة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعدما جهز الملاك وثيقة بها عدد من الحلول يعتقدون أنها قد تنهي الأزمة دون الإضرار بحقوق المستأجرين وأعلنوا عزمهم التقدم بها إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية.

أزمة الشقق المغلقة

وفي تحرك جديد، أعلن «مصطفى عبدالرحمن»، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة بمشاركة بعض الأحزاب المصرية للحديث عن حل أزمة الإيجار القديم وخاصة الشقق المغلقة.

الحل من وجهة نظر الملاك

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك تواصوا مع رئاسة الوزراء لتقديم «وثيقة الملاك» والتي بها عدد من الحلول التي تنهى الأزمة من جذورها، ومنها تحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، وطرحها في السوق العقارية من أجل المساعدة على توفير المعروض.

وأوضح أن الوثيقة تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التي تقف حجر عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحًا لحل تلك الازمة التى باتت تؤرق عددًا كبيرًا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردًا ماليًا كبيرًا وهي في أشد الحاجة إليه، لافتًا إلى أن الحل الأمثل للمشكلة هي زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدني، و ليصبح قانون الإيجارات بمصر قانونًا واحدًا.