جامعة السويس تعلن انطلاق مبادرة «باحثون ما قبل التخرج»

أعلنت جامعة السويس انطلاق مبادرة «باحثون ما قبل التخرج» لتدريب الطلاب قبل التخرج على كتابة الأبحاث المختلفة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة.

انطلاق مبادرة باحثون قبل التخرج

وكشف الإعلان الصادر عن جامعة السويس أن المبادرة تهدف لمساعدة الطلاب ووضعهم على الطريق الصحيح مع توجيههم وتعليمهم وتدريبيهم، للبحث عن المصارد والتفرقة بين الأبحاث الأولية والثانوية وقدرتهم على تقييم قوة البحث وقوة ومستوى المجلة.

مراحل المشاركة في المبادرة

وبحسب بيان جامعة السويس فإن مراحل المشاركة في المبادرة كالتالي:

أساسيات وأخلاقيات البحث العلمي

ومرحلة حلقة وصل بين المرحلة الأولى من التدريب والمرحلة الأخيرة:

1. زيادة مهارة Teamwork

2. اختيار Leader

3. كيفية اختيار المجلات (Journal) للنشر.

4. تحديد المراجع العلمية والاستشهاد بها.

ويجري توزيع المجموعات البحثية بمختلف التخصصات تحت إشراف مشرف أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لعمل البحث التجريبي، والوصول به للنشر في مجلات متخصصة ذات معامل تأثير عالي.