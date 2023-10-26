جامعة السويس تعلن تنظيم مسابقة الطالب المثالي.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة السويس مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثاليين في كليات الجامعة، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أشرف حنيجل، وعلى من يرغب في الاشتراك التوجه لرعاية الطلاب بالكلية أو المعهد وملء استمارة التقديم.

وأكدت الجامعة أن آخر موعد للتسجيل الساعة 12 ظهر يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، وسيتم إجراء المسابقة على مرحلتين، الأولى على مستوى كل كلية، وتتم على مدار يومين، وهي كالتالي:

- اليوم الأول الاثنين الساعة 12 ظهر 6 نوفمبر 2023 للاختبار التحريري في الثقافة العامة وقدرات التفكير الابتكاري والناقد والقدرة على اتخاذ القرارات، والثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 للعروض التقديمية والمقابلات الشخصية (ليستعرض تميزه ولماذا تقوم اللجنة باختياره، و كذلك يعرض خبراته وأنشطته المختلفة ومهاراته) أمام لجنة الكلية.

- اما المرحلة الثانية وتكون على مستوى الجامعة وتجري يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 م، ويشمل العروض التقديمية فيما لا يزيد عن 15 دقيقة والمقابلات الشخصية للمرشحين امام لجنة تحكيم، وذلك لاختيار أول 3 مراكز طلاب وأول 3 مراكز طالبات.

ويتم تصعيد الطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعة لتمثيل جامعة السويس في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي تعقد على مستوي الجمهورية.

معايير وشروط الاشتراك في المسابقة

ووفقاً لإعلان الجامعة فإن معايير الاشتراك في المسابقة وفقا للميثاق الأخلاقي للطالب المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

- أن يقدم طلب ترشيحه بحد أقصى يوم الاثنين 6/11/2023 س 12 ظهرا

- ألا يكون قد تحول لمجلس تأديب أو وقع عليه أي جزاء بالفصل أو الحرمان لأى سبب .

- ألا يقل التقدير عن جيد في السنة او السنوات الدراسية السابقة او ما يعادلها من المعدل التراكمي

- ترشيحه من جانب إدارة الكلية.

- أن يكون حسن السمعة بين زملائه.-أن يكون الطالب قد قضى عام دراسة بنجاح على الاقل.