رئيس جامعة السويس: الوظائف التقليدية ستختفي قريبا.. ونسعى لتطوير مهارات الطلاب

قال الدكتور أشراف جنيجل رئيس جامعة السويس، إنه لا بد من تغيير مفهوم كليات القمة عند الشباب، إذ إن القمة الحقيقية هي التفوق الذي يأتي من تطوير المهارات والقدرات ومواكبتها لسوق العمل، حيث ستختفي تباعا العديد من الوظائف التقليدية.

انقراض الوظائف التقليدية خلال الفترة القادمة

وأوضح رئيس جامعة السويس، خلال زيارته لمركز التطوير المهني بالجامعة، أن الفترة المقبلة ستشهد انقراض العديد من الوظائف التقليدية، وظهور أنماط جديدة من الوظائف التي تعتمد على مهارات غير تقليدية لابد أن تتوافر في الخريجين من الكليات المختلفة.

ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المركز

وأجرى «حنيجل»، حوارات مع الطلاب المتدربين واستمع إلى وجهات نظرهم في الخدمات التي يقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة، مؤكداً على الجميع بضرورة الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المركز فيما يتعلق بتطوير المهارات والإمكانات لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل.

وكان الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أجرى زيارة المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد دندش رئيس مجلس إدارة مجموعة معامل مكة للتحاليل الطبية، وعضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والدكتور أحمد أبو الحسن مدير المركز الجامعي للتطوير المهني وأعضاء المركز وعدد من الطلاب والمتدربين بالمركز.

وفي نهاية الجولة قام رئيس الجامعة بتكريم عدد من الطلاب الحاصلين على الدورات التدريبية التي يقدمها المركز.