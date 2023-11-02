«الصحة الفلسطينية»: شهيدان و6 إصابات بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت الصحة الفلسطينية عن وجود شهيدان و6 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.