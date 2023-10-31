«الصحة الفلسطينية»: أزمة تواجه المنشآت الصحية واحتمال توقف حضّانات الأطفال

سجلت الصحة الفلطسنية 130 اعتداءً على القطاع الصحي، حيث استشهد 130 من الكوادر الصحية، وأصيب أكثر من 110، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وأغلق نحو 15 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

قوات الاحتلال تطلب من 24 مستشفى الإخلاء

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنّ قوات الاحتلال طلبت من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة مع العلم أن السعة الإجمالية لهذه المستشفيات 2000 سرير.

وأوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، وأجبرت المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقصٍ حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تكن مخصصة في الأصل للتشغيل المستمر، تزداد صعوبة بسبب ندرة قطع الغيار، ما يؤثر تأثيراً خطيراً على أهم الوظائف في المستشفيات وعلى قدرة سيارات الإسعاف على الاستجابة.

ونوهت باحتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، واعتماد أكثر من 1000 مريض على غسيل الكلى، حيث أوقفت 6 مستشفيات عملياتها يسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم في قطاع غزة.