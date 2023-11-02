إسرائيل تعتقل 65 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة في 24 ساعة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى، حيث بلغت حصيلتها نحو 65 فلسطينيا منذ الليلة الماضية، كما اعتقل الاحتلال 1900 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وشملت حملات الاعتقال جميع الفئات، بما فيها الأطفال وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء.