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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدارس الأونروا في غزة بقنابل الفسفور

كتب:

هانى حسن
10:17 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف مدارس الأونروا في غزة بقنابل الفسفور، لافتة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في أسدود جنوب إسرائيل.

وكانت مصر قد حذرت من مغبة استمرار الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم، وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.  

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بقلم هانى حسن