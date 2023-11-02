الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدارس الأونروا في غزة بقنابل الفسفور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف مدارس الأونروا في غزة بقنابل الفسفور، لافتة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في أسدود جنوب إسرائيل.

وكانت مصر قد حذرت من مغبة استمرار الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم، وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.