«الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بتطوير القدرات التصنيعية بالتعاون مع القطاع الخاص

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أوجه التعاون مع المهندس أيمن قرة، رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة بمجال الطاقة الخضراء والمقاولات، في اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على دعم الاقتصاد القومي عبر التعاون مع القطاعين والخاص، والتعاون مع الشركات الوطنية لسد احتياجات السوق من المنتجات المدنية التي تخدم احتياجات المواطن.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع، أنّ الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في المجالات التصنيعية المختلفة، لتطوير وتطويع القدرات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة، عبر الاعتماد على القدرات التصنيعية بأيادٍ مصرية، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

واستعرض الوزير الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تعمل شركات الإنتاج الحربي على إنتاج معدات توليد الطاقة، والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني، والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والطرق والكباري.

من جهته، قال المهندس أيمن قرة، إنّ التعاون بين الجانبين يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزّز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة، واستغلال الطاقة الحرارية بخطوط إنتاج الصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت وتحويلها لطاقة كهربائية.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، حرص الوزارة على زيادة تعميق التصنيع المحلي عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.