مستشفى العريش توفر سبل إعاشة لمرافقي مصابي غزة

جهز مكتب خدمة المواطنيين بساحة مستشفى العريش خيمة عملاقة، لاستقبال مرافقي المصابين الفلسطينيين الذين حضروا إلى مصر لتلقي العلاج قادمين من غزة، بسبب الأحداث التي يتعرض لها القطاع والقصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

توفير سبل إعاشة كاملة

وقال حجاج الصعيدي مدير مكتب خدمة المواطنيين بمستشفى العريش العام، إن المكتب أقام خيمة كبيرة بساحة المستشفى يتوفر بها جميع الخدمات، وسبل إعاشة كاملة، لخدمة المرافقين للمصابين الفلسطيين الذين يتم علاجهم في مستشفى العريش العام.

استقبال المرافقين

وأضاف «الصعيدي»، أن مكتب خدمة المواطنيين له خبرات سابقة في استقبال مرافقي المصابين، وهناك فريق كبير من الشباب والفتيات قادر على تذليل جميع العقبات أمامهم.

في السياق، قالت إسراء قويدر أحد أعضاء مكتب خدمة المواطنيين إنها وزميلاتها تتواصل مع النساء المصابات أو المرافقات للمصابيين لمعرفة احتياجاتهن، وتوفيرها، سواء الأشياء الطبية أو الأشياء الشخصية والملابس والأغطية.

توفير شبكة إنترنت للاتصال بأقاربهم في غزة

وقال سليمان الدلنجي أحد شباب خدمة المواطنيين المكلفين أنه يتم خطوط اتصال مجانية وعلى شبكة الإنترنت، لكي يتواصل أقارب المصابين مع المرافقين، وذلك طوال الـ 24 ساعة، مع توفير المشروبات بجميع أنواعها، وعمل جلسات تخفيف نفسي على أقارب المرافقين،بتواجد الفريق للحديث معهم طوال الوقت وعدم تركهم.