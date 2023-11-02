رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشفى العريش توفر سبل إعاشة لمرافقي مصابي غزة

كتب:

حسين إبراهيم
12:59 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
فريق خدمة المواطنين

فريق خدمة المواطنين

جهز مكتب خدمة المواطنيين بساحة مستشفى العريش خيمة عملاقة، لاستقبال مرافقي المصابين الفلسطينيين الذين حضروا إلى مصر لتلقي العلاج قادمين من غزة، بسبب الأحداث التي يتعرض لها القطاع والقصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

توفير سبل إعاشة كاملة

وقال حجاج الصعيدي مدير مكتب خدمة المواطنيين بمستشفى العريش العام، إن المكتب أقام خيمة كبيرة بساحة المستشفى يتوفر بها جميع الخدمات، وسبل إعاشة كاملة، لخدمة المرافقين للمصابين الفلسطيين الذين يتم علاجهم في مستشفى العريش العام.

استقبال المرافقين

وأضاف «الصعيدي»، أن مكتب خدمة المواطنيين له خبرات سابقة في استقبال مرافقي المصابين، وهناك فريق كبير من الشباب والفتيات قادر على تذليل جميع العقبات أمامهم.

في السياق، قالت إسراء قويدر أحد أعضاء مكتب خدمة المواطنيين إنها وزميلاتها تتواصل مع النساء المصابات أو المرافقات للمصابيين لمعرفة احتياجاتهن، وتوفيرها، سواء الأشياء الطبية أو الأشياء الشخصية والملابس والأغطية.

توفير شبكة إنترنت للاتصال بأقاربهم في غزة

وقال سليمان الدلنجي أحد شباب خدمة المواطنيين المكلفين أنه يتم خطوط اتصال مجانية وعلى شبكة الإنترنت، لكي يتواصل أقارب المصابين مع المرافقين، وذلك طوال الـ 24 ساعة، مع توفير المشروبات بجميع أنواعها، وعمل جلسات تخفيف نفسي على أقارب المرافقين،بتواجد الفريق للحديث معهم طوال الوقت وعدم تركهم.

اقرأ المزيد:

«البيئة» تسلم محافظة شمال سيناء مدفنا صحيا آمنا للمخلفات في بئر عبد

محافظة شمال سيناء: تذليل العقبات أمام مصانع الزيتون قبل بدء الموسم

وزارة الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية في محافظة شمال سيناء

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة شمال سيناء.. «يبدأ تنفيذه غدا»
بقلم حسين إبراهيم