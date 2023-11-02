«الصحة الفلسطينية»: 3 شهداء و6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع 3 شهداء و6 إصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي وسط قطاع غزة الاثنين الماضي، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.