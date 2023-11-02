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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 340 شهيدا

كتب:

هانى حسن
10:47 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتواصل إسرائيل عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، قبل قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم هانى حسن