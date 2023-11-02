ضبط أطنان من الملح مجهول الصلاحية والمصدر في بورسعيد

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات الصلاحية قبل بيعه في الأسواق بدائرة حي الجنوب ببورسعيد، وذلك خلال حملة شنتها إدارة الرقابة التجارية اليوم في أسواق بورسعيد.

كانت حملة مكبرة لرجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر

وأسفرت الحملة التي شكلها محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بقيادة أشرف المليجى رئيساً للحملة هايدى جهاد وسحر الجمل عن ضبط كمية تقدر ب 5 طن من ملح الطعام مجهول المصدر دون مستندات أو فواتير تدل على نشأته مما يتسبب فى أضرار جسيمة على صحة المواطنين.

وذلك بمخالفة للقرار 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.

التحفظ على أطنان الملح

ووجه وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شروط صلاحية الملح

وطالب وكيل وزارة التموين ببورسعيد المواطنين بالتأكد من المنتج قبل شراءه من الصلاحية ومصدره وكذلك الملح من نقائه وإضافة اليود كما نتأكد من أنه «خال من الشوائب.. 40% صوديوم، 60% كلوريد، ومعالج باليود»