محافظ كفر الشيخ يتابع تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة في بيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والإنارة ورفع التراكمات والمخلفات ورفع كفاءة المرافق، وإزالة الإشغالات بالشوارع، للارتقاء بالمظهر الحضاري والتيسير على المواطنين بمركز ومدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

تكثيف أعمال النظافة العامة والرش في كافة قطاعات المدينة

وكثف مجلس مدينة بيلا جهوده اليومية بأعمال النظافة العامة والرش في كافة قطاعات المدينة، بجانب شن حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعيق السير لإعادة الانضباط للشارع، كما واصلت إدارة التنمية بديوان المجلس أعمالها في قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة ورفع كفاءة أشجار الزينة ضمن الأعمال اليومية.

وفي مركز بيلا، واصلت الوحدات المحلية بمركز بيلا، جهودها اليومية للارتقاء بمنظومة النظافة بالمركز، حيث قام فريق النظافة بقري مركز بيلا، بتكثيف الجهود بنطاق الوحدات القروية، ضمن خطة مركز بيلا لتأهيل وتحسين البيئة بالقري الأم والتوابع.

مراجعة أعمدة الإنارة

وواصل فريق قسم الكهرباء بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية، أعمال الإنارة في مراجعة أعمدة الإنارة، للتأكد من صيانة جميع الأعمدة واستبدال التالف والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها بالمدينة وقري المركز.