حملات مكثفة للنظافة والتشجير وإزالة الإشغالات في بيلا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الاشغالات وتحسين الخدمات والمرافق بالمدينة والقري، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

الاستمرار في رفع الإشغالات والنظافة العامة

كما وجه اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، جميع رؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، حفاظا علي المظهر الجمالي للشوارع بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة.

قص الأشجار وتجميل الشوارع

بينما تابع رئيس مركز ومدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ ، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، بجميع شوارع المدينة، وتهذيب وتجميل الأشجار بالشوارع والأحياء، بمدينة بيلا، وذلك تحت إشراف علي أمين، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل.

كما شنت الوحدة المحلية لقرية حاذق، حملات نظافة لرفع تراكمات القمامة بشوارع القري، حيث قامت الحملة برفع تراكمات ومخلفات القمامة، واستهدفت الحملة أيضًا صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية والتوابع.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة نظافة لعدة شوارع بالقرية، أسفرت عن رفع كافة المخلفات والقمامة بواسطة عمال النظافة بالوحدة، بالإضافة إلي أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالقرية.

وفي قرية الحوة، قامت الوحدة المحلية بالقرية، بحملة نظافة وتجميل بشوارع القرية، ورفع التراكمات والتجمعات من مداخل وشوارع القرية، وتسوية وتمهيد عدد من الطرق بنطاق القرية، حفاظا علي الظهور بالمظهر الحضاري المناسب للقرية.