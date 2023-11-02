إشادات دولية واسعة بفتح معبر رفح أمام مصابي غزة للعلاج في مصر

إشادات دولية واسعة حظيت بها مصر خلال الساعات الماضية، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الصحة العالمية تشيد باستقبال مصر لمصابي غزة

وأكد مدير عام الصحة العالمية عبر حسابه على موقع «إكس»، أن المنظمة تنسق مع زارة الصحة المصرية من أجل مواصلة تقديم الدعم لغزة، وضرورة السماح لتدفق المساعدة الطبية إلى غزة بشكل أسرع، في ظل وجود حالات حرجة لا يمكن نقلها بجانب حماية المستشفيات من القصف، وثمنت الدور الكبير الذي بذلته مصر تجاه القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها فتح معبر رفح لاستقبال المصابين من غزة.

إرسال المصابين إلى مصر لتلقي العلاج

وأشاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بالقرار، قائلا إن الوزارة تحاول إرسال المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة أو معقدة إلى مصر، ولا يوجد علاج لهم في قطاع غزة ويمكن نقلهم.

كما أشادت صحيفة «فايننشال تايمز» بفتح معبر رفح لإدخال عشرات الجرحى الفلسطينيين، موضحا أنه جرى بث صور للجرحى والمصابين في أثناء مغادرتهم من الجانب الفلسطينى إلى سيناء في سيارات الإسعاف، بعد مفاوضات بين مصر وبين إسرائيل والفصائل.