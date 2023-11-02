منطقة الشرقية الأزهرية تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد الطالبات بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدرسي 2024/2023ـ حيث عُقدت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

الشرقية الأزهرية تعلن تشكيل المكتب التنفيذيلاتحاد الطالبات

وأسفرت نتائج الإقتراع عن فوز كل من: حور خالد أحمد عوض الله ، معهد فتيات فؤاد خميس، الأمين.

ومريم محمد الزهيري، معهد فتيات هيهيا، الأمين المساعد.

وبسملة بلال علية، معهد فتيات العاشر، مقرر اجتماعي.

رانا اشرف محمد، معهد فتيات شنبارة الميمونة، مقرر فني.

وحنين مجدي السيد، معهد فتيات بني عامر، مقرر رياضي.

وأسماء عبدة عبد الريف، معهد فتيات الزقازيق، مقرر علمي.

ونورهان أحمد السيد، معهد فتيات كفر صقر، مقرر ثقافيّ وديني.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر التهنئة للطالبات، مؤكدا دعم منطقة الشرقية الأزهرية لأعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الطالبات لتفعيل دورهم بشكل إيجابي، مشيدا بالدور الذي قامت به إدارة رعاية الطلاب.

وقال محمود عبد الباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة إن الانتخابات شهدت تفاعلا إيجابيا بين الطالبات وجاءت النتائج تبين الشفافية والحياد.