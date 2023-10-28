ورش عمل لتدريب موجهي المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ على المهام الأدائية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، ورش عمل تدريبية لتنمية مهارات موجهي وموجهات الإدارات التعليمية بالمنطقة على المهام الأدائية، وأُقيمت لمدة يوم واحد بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

ورش العمل في كل التخصصات

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة سير العمل بورش العمل بكل التخصصات الموجودة منذ انطلاقها، محاورًا الحضور حول آلية التعامل مع طرق سد العجز وترحيل الزيادات بكافة تخصصاتهم، والرد على تساؤلات ندب السيدات بداخل الإدارات التعليمية التابعين لها.

وأشار رئيس المنطقة، خلال لقائه اليوم بالمتدربين، إلى أهمية الاستفادة من هذه الورش التدريبية والتي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمُعلمين والإداريين، حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.

استفادة موجهي 5 تخصصات من ورش العمل

ويستفيد من ورش العمل هذه موجهي تخصصات اللغة الإنجليزية، والمواد العربية، وموجهي الدراسات الاجتماعية، والعلوم، والرياضيات، والحاسب الآلي، ويُحاضر لهم موجهي عموم المنطقة كل في تخصصه، ويقوم على الإشراف والمتابعة لهذه الورش إدارة التوجيه الفني بالمنطقة بقيادة السيد العايدي.