استكمال متابعة المعاهد الأزهرية المرشحة للجودة في كفر الشيخ اليوم

استقبلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الدكتور هشام موسى، بالإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أمس الأحد، في إطار متابعة قطاع المعاهد الأزهرية لمعاهد المنطقة المرشحة للاعتماد في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

رئيس المنطقة يوجّه بتذليل كافة العقبات والتحديات

ومن جانبه، رحّب الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمسئول الإدارة العامة لجودة التعليم بالمنطقة، خلال زيارته للمعاهد، موجهاً بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهه خلال متابعته للمعاهد المرشحة للجودة، مشيراً إلى أهمية الدور والجهود البالغة الذي يقوم بها الأزهر الشريف لوصول الجودة لمعظم المعاهد الأزهرية والجودة.

الاطلاع على أعمال الجودة والأعمال الهندسية بالمعاهد الأزهرية

وخلال جولته اطلع الدكتور هشام موسى، ممثل الجودة بقطاع المعاهد، على أعمال الجودة والأعمال الهندسية بمعاهد «نصرة الإعدادي بنين - فتيات شنو الإعدادي - الروضة الابتدائي - فتيات قلين الإعدادي - ميت الديبة الابتدائي»، وقد وقف على الوضع الحالي للمعاهد التي تمت زيارتها لقياس مدى جاهزيتها، على أن تستأنف متابعته اليوم الاثنين لباقي المعاهد المرشحة بالمنطقة.

هذا وقد رافقه خلال الزيارة الدكتور تامر صالح، بإدارة الجودة بالمنطقة، نيابةً عن الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.