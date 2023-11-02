الشيخ عيسى الخرافين: القطيعة بين سيناء ومصر انتهت في الجمهورية الجديدة

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وضع خطة لتنمية سيناء كانت خطة غير مسبوقة وتناولت جميع الجوانب بشكل كامل، وأهمها رفع القطيعة بين سيناء ومصر الأم، والتي عاش يعاني منها أهل سيناء لسنوات طويلة وأول ما رفع هذه القطيعة الخمسة أنفاق التي حفرتها الدولة أسفل قناة السويس.

وأضاف خلال حوارة مع برنامج «هذا الصباح» على قناة EXTRA NEWS، أن التنمية الزراعية كانت من أولويات الجمهورية الجديدة، وبدأت بمشروع ترعة السلام والقضاء على الفتحات التي كانت موجودة بداخله لتغطية 400 الف فدان، بالإضافة لمد الترعة من جنوب الإسماعيلية على وسط سيناء أيضا تغطي 400 ألف فدان، أي أن هناك 800 ألف فدان جاهزين للزراعة، وستتحول بعدها سيناء لسلة غذاء مصر.

بدء المرحلة الثانية من تنمية سيناء

وأكد أن الحكومة طرحت الأراضي الموجودة داخل سيناء على الأفراد والشركات للاستثمار، مضيفًا أن المواطن السيناوي مواطن يُجيد الزراعة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء في اجتماعه أمس بالمواطنين في محافظة سيناء أبلغهم أن الحكومة بدأت في المرحلة الثانية من تنمية سيناء، وهي عبارة عن بناء تجمعات سكنية في منطقة الشيخ زويد ورفح، وتزويدها بالمدار والوحدات الصحية والملاعب والمولات، وهذا ما تلقاه أهالي سيناء بالفرحة والسرور لأن هذه هي الحياة التي تليق بهم.