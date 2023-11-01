«الصحة»: القدرة الاستيعابية لمستشفيات سيناء تصل إلى 400 سرير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جرى توفير طواقم طبية في تخصصات الجراحة والتجميل والعظام والمخ والأعصاب والعيون إلى جانب الأوعية الدموية، لاستقبال الحالات المصابة والجرحى من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجري استقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء الثلاثة كالعريش العام، والشيخ زويد.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أن كل مستشفى له مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات الواردة إلينا، مشيرا إلى أن الأشقاء في وزارة الصحة الفلسطينية أرسلوا لنا أسماء 81 حالة، موضحا أن نفس التخصصات الطبية سالفة الذكر موجودة أمام المعبر وتتعامل مع المرضى وتكشف عليهم، ومن ثم توجيه المرضى وفق هذا التشخيص الدقيق للمستشفيات المخصصة لذلك.

خطة للتعامل مع الحالات بمستويات مختلفة

وتابع أن هناك خطة للتعامل مع الحالات بمستويات مختلفة، إذ إنه في البداية يتم استقبال الحالات في مستشفيات شمال سيناء، وفي حالة الحاجة إلى مزيد من المستشفيات يتم الانتقال إلى مستشفيات المحافظات القريبة كالإسماعيلية والشرقية والسويس، وفي حالة الحاجة إلى المزيد يتم الانتقال إلى المستوى الثالث وهو مستشفيات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه يتم التحرك وفق إمكانيات الدولة كلها وليس وزارة الصحة فقط، إذ يتم الاعتماد على المستشفيات الجامعية حسب الحالة والاحتياج.

وأشار إلى أنه حتى الآن نتحرك على مستشفيات سيناء الثلاثة، والأمور ما زالت تسير وفق الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات، موضحا أن القدرة الاستعابية للثلاثة مستشفيات، العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد تتراوح من 350 و400 سرير.