وكيل صحة الشرقية يشكر أطقم القوافل الطبية بسبب جهود خدمة المواطنين

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لفريق العمل بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين والسائقين والعمال، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة، وبعد تصدر محافظة الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال الثلاثة أشهر الماضية إعتباراً من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر.

تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

كما تصدرت القوافل الطبية بالشرقية جميع محافظات الجمهورية أيضاً في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال شهر أكتوبر، بعد حصول 19183 مواطن الخدمة بالمحافظة.

شهادة تقدير لفريق عمل القوافل العلاجية

وكانت وزارة الصحة والسكان قطاع الرعاية العلاجية إدارة القوافل العلاجية قامت بإرسال شهادة تقدير لفريق عمل القوافل العلاجية بمحافظة الشرقية تقديراً لجهودهم كأفضل محافظة على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة السابقة، من حيث تقديم الخدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي لهم في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها ١٣ تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو عمل قرارات علاج على نفقة الدولة للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما أكد الدكتور هشام مسعود على الفرق الطبية بالقوافل الطبية ببذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية ضمن منظومة القوافل والتى تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، خاصة في المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة بمحافظة الشرقية.