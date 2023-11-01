محافظ الشرقية: مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذ أعمال كشط الأسفلت القديم بشارع المحكمة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ بنطاق حي ثان الزقازيق حيث يتم الانتهاء من تركيب 14 ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع الفرعية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام.

ولتحسين مستوى الإنارة بمداخل الطرق، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح باستكمال أعمال زرع أعمدة الإنارة العامة على الطريق الدائري الجديد.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع الوحده المحلية بنبتيت بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بنبتيت بمدخل القرية بداية من مسجد الحاج أحمد حتى المدرسة الإعدادي.