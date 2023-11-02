إعلان خطة القوافل الطبية المجانية في الدقهلية.. تستهدف 4 قرى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خطة القوافل الطبية والعلاجية في نطاق محافظة الدقهلية، التي تضم كل التخصصات، ويكون الكشف والعلاج خلالها مجانا، إذ تستهدف القرى والأماكن البعيدة والمحرومة والنائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزيرة الصحة والسكان.

قوافل علاجية بالأماكن الأكثر احتياجا

أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، أن المديرية وضعت خطة القوافل العلاجية، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكل المناطق، خلال شهر نوڤمبر الجاري، بدءا من يوم الاثنين المقبل، في عدد من قرى المحافظة والأماكن الأكثر احتياجا، مؤكدا توسيع انتشار القوافل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير العلاج اللازم لهم.

خريطة القافلة العلاجية بمحافظة الدقهلية

تابع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن القوافل العلاجية تشمل قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة بلقاس يومي 6-7 نوفمبر الجاري، وقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس يومي 13-14، وقرية ميت العز بمدينة ميت غمر يومي 20-21، وقرية الجزاير التابعة لمركز ومدينة جمصة يومي 27-28 من الشهر الجاري.