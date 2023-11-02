المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يحصل على رمز النخلة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنّ الدكتور يمامة حصل على الرمز الانتخابي الخاص به وهو «النخلة»، من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال إنّ ترتيبه في ورقة التصويت سيكون الثالث، موضحاً أنّه استلم من الهيئة الوطنية للانتخابات خطابًا موجهًا إلى البنك الأهلي لفتح حساب رسمي لتلقي التبرعات وتكاليف الدعاية.