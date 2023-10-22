عبد السند يمامة يعرض رؤيته الانتخابية أمام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

التقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 أمس عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، والنائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.

رئيس الوفد: التغيير أصبح ضرورة وعدم المشاركة «جريمة»

استعرض رئيس الوفد الرؤية العامة لبرنامجه الانتخابي، والتي تشمل أهمية إجراء التعديلات اللازمة على المواد التي جرى إدخالها على الدستور المصري خلال 2019، وعلى رأسها تعديل فترة الرئاسة لتعود إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، خاصة أن مصر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية تحتاج إلى حلول من قبل متخصصين.

وأكد رئيس الوفد أن التغيير أصبح ضرورة، مشدداً على ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار من ينقذ الوطن، فعدم المشاركة في الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.

حضر عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة سها سعيد والنائب محمد السباعى والنائب أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ وعمرو عبدالباقي ومحمد فضل والمعتز بالله مصطفى ونيفين إسكندر ومارك مجدي وعماد عبدالرؤوف أعضاء التنسيقية.