عبدالسند يمامة: نرفض ما يحدث في فلسطين.. ويجب وقف المشروع الاستيطاني

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إننا نرفض تماما ما يحدث في فلسطين والحل السياسي من الدولتين هو المقبول، وذلك في توضيح منه لموقف الحزب مما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة.

يمامة: نرفض تماما انتقال الفلسطينيين في غزة إلى سيناء

وأضاف «يمامة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ ما عبَّر عنه الرئيس السيسي والرافض تماما لانتقال الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وعلينا ألا ننظر إلى ما يحدث باستغراب ولا يجب أن نشبهه أيضاً بما حدث عام 1948، ولكنه «استمرار المشروع الصهيوني في طرد الشعب الفلسطيني ليحل محله الشعب اليهودي».

فلسطين في قلب العالم العربي

وتابع المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، أنَّ التأييد الكامل من الغرب وأمريكا للكيان الصهيوني، يجب النظر إليه كمسألة سياسية تتعلق بأن فلسطين في قلب العالم العربي ومشروع الغرب بألا تقوم دولة كبرى للعرب في هذه المنطقة، وبالتالي لا بد من وجود مصدر دائم لاستنزاف القوة العربية، والدولة الصهيونية خير من يقوم بهذا الدور، وعلينا أن ندرك أبعاد المشروع بجانب تضامن الأمة الاسلامية والعربية، ففلسطين والقدس بالنسبة لنا عقيدة ونتعبد بالمسجد الأقصى والإسراء سورة بالقرآن الكريم والتزامنا نحو فلسطين فرض وليس منه، وعلينا الوقوف جميعا من منظور والتزام وطني وديني ووقوفنا سيوقف المشروع الاستيطاني.